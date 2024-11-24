Материнский капитал увеличат до миллиона рублей

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Государственной Думе рассматривают возможность увеличения материнского капитала на второго ребенка до одного миллиона рублей, передают "Вести".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Семья с детьми и собакой в новой квартире

Такое повышение произойдет через три года для семей, которые не получили выплату при рождении первого ребенка. Об этом сообщила Светлана Бессараб, представляющая Комитет Госдумы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов.

Она уточнила, что размер материнского капитала будет индексироваться не на прогнозируемый уровень инфляции, а на фактический.

"Мы ожидаем, что выплата на второго ребенка, если на первого ее не получали, уже через три года достигнет одного миллиона рублей", — заявила Бессараб в интервью "Парламентской газете".

Кроме того, с 1 февраля 2025 года запланирован пересмотр выплат для всех категорий. Размер материнского капитала на первого ребенка достигнет 677 тысяч рублей, а на второго — 894 тысячи рублей.

Ранее также обсуждалась возможность использования средств материнского капитала для лечения детей и их родителей.

Уточнения

Семья́ — социальный институт, являющийся базовой ячейкой общества.



Светлана Викторовна Бессараб (род. 7 декабря 1970, Краснодар, РСФСР, СССР) — российский общественный, профсоюзный и политический деятель.



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