Импорт вина из стран ЕС в Россию достиг рекордных показателей

Россия, несмотря на увеличение пошлин на ввоз вина из недружественных стран, в сентябре импортировала данный продукт из Евросоюза на сумму 47,1 миллиона евро, что является максимальным показателем с апреля.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, CC BY-SA 3.0 Вино

Эти данные были представлены в анализе РИА Новости, основанном на информации из Евростата.

В прошлом году правительство России повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, при этом минимальная ставка составила 1,5 доллара за литр.

Изначально данная мера была установлена с 1 августа и действовала до конца 2023 года, однако затем ее продлили на весь 2024 год. В начале августа этого года кабмин также увеличил пошлины до 25%, с минимальной ставкой в 2 доллара за литр.

Несмотря на эти ограничения, в первом месяце осени импорт вина из Евросоюза возрос на 33% и достиг 47,1 миллиона евро. Это стал наибольший объем поставок с апреля, когда причина стояла на уровне 69,2 миллиона евро.

Вино завозится из Франции, Германии, Испании, Латвии и Польши. Италия лидирует по поставкам.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





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