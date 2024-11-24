Правительство Канады пообещало коренным народам компенсацию за массовый отстрел собак в 50 — 70-е годы прошлого века

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Канады принесло извинения инуитам северного Квебека за массовое убийство ездовых собак в 1950-х и 1960-х годах прошлого века, которое разрушило общины, лишив их возможности охотиться и путешествовать, сообщает Reuters.

Фото: freepik.com by vwalakte is licensed under Free More info Ездовые собаки

Федеральный министр по делам коренных народов Гэри Анандасангари пообещал пострадавшим компенсацию в размере 45 млн канадских долларов (32,19 млн долларов США).

Гибель значительного числа ездовых собак стала результатом неосмотрительного вмешательства канадских властей в традиционный образ жизни инуитов в период с 1950-х до 70-х годов XX века.

В промежутке между 1950 и 1975 годами инуиты, живущие на Баффиновой земле, были переселены в 13 постоянных населенных пунктов. Люди утверждают, что процесс переселения сопровождался массовыми отстрелами ездовых собак со стороны канадской полиции, причем приводятся самые разные цифры — от сотен до 20 000 единиц.

Властные структуры требовали, чтобы собаки содержались на цепях, предписывали надевать намордники на собак, однако это было нежелательно, поскольку животные нуждаются в снеге для поддержания водного баланса в организме. Более того, намордники делали их уязвимыми перед волками и медведями. Также закон указывал, что владельцы собак должны быть старше 16 лет, что не соответствовало традиционным инуитским практикам, где возраст не играет решающей роли.

Годами инуиты выражали недовольство, поскольку был нарушен привычный уклад жизни (увеличилась алкогольная и наркотическая зависимость в общинах), и требовали формальных извинений от канадских властей за злодеяния.

Уточнения

Инуи́ты — этническая группа автохтонных народов Северной Америки, населяющая приблизительно одну третью площади северных территорий Канады от полуострова Лабрадор до устья реки Маккензи. Входит в более многочисленную группу коренных народов Севера, объединённых под общим названием «эскимосы».





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