Поставки алюминия из Финляндии в Россию увеличились вдвое

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экспорт алюминия из Финляндии в Россию за прошедший год удвоился, превысив отметку в 22 миллиона евро, как сообщает финский государственный вещатель Yle, ссылаясь на информацию финской таможни.

Фото: flickr.com by UC Rusal Photo Gallery, CC BY 2.0 Алюминий

Так, к концу сентября 2024 года объем экспорта алюминия составил 22,3 миллиона евро, в то время как за аналогичный период в 2023 году этот показатель остановился на уровне 11,3 миллиона евро.

Олли-Пекки Пенттиля, руководитель статистического отдела финской таможни, отметил, что алюминий отправляется в Россию как морским путем, так и через страны Балтии.

Микко Салакари, генеральный директор компании Turvanasta, выразил опасения, что его предприятие не сможет продолжать работу, если будет вынуждено прекратить сотрудничество с Россией. Он добавил, что прекращение поставок в эту страну приведет к невозможности выполнения заказов клиентов, что в конечном итоге может вынудить компанию закрыть фабрику и уйти из бизнеса.

Согласно данным Yle, в 2024 году в Финляндии было зарегистрировано 45 компаний, занимающихся экспортом своей продукции в Россию, и 15 предприятий, которые импортируют товары из России.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».





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