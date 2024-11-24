Поставки алюминия из Финляндии в Россию увеличились вдвое

Экспорт алюминия из Финляндии в Россию за прошедший год удвоился, превысив отметку в 22 миллиона евро, как сообщает финский государственный вещатель Yle, ссылаясь на информацию финской таможни.
Так, к концу сентября 2024 года объем экспорта алюминия составил 22,3 миллиона евро, в то время как за аналогичный период в 2023 году этот показатель остановился на уровне 11,3 миллиона евро.
Олли-Пекки Пенттиля, руководитель статистического отдела финской таможни, отметил, что алюминий отправляется в Россию как морским путем, так и через страны Балтии.
Микко Салакари, генеральный директор компании Turvanasta, выразил опасения, что его предприятие не сможет продолжать работу, если будет вынуждено прекратить сотрудничество с Россией. Он добавил, что прекращение поставок в эту страну приведет к невозможности выполнения заказов клиентов, что в конечном итоге может вынудить компанию закрыть фабрику и уйти из бизнеса.
Согласно данным Yle, в 2024 году в Финляндии было зарегистрировано 45 компаний, занимающихся экспортом своей продукции в Россию, и 15 предприятий, которые импортируют товары из России.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».
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