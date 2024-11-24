На первоочередные расходы ЛНР выделено более миллиарда рублей

Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении свыше одного миллиарда рублей для поддержки бюджета Луганской Народной Республики.

Фото: commons.wikimedia.org by Oizo (Андрей Шмелёв), CC BY 3.0 Здание правительства России

Как сообщается на официальном сайте кабинета министров, указанные средства будут использованы для финансирования расходов в социально значимых сферах.

В правительстве подчеркивают, что эта финансовая помощь окажет значительное влияние на решение важнейших задач, необходимых для обеспечения нормальной жизни граждан в регионе.

Ранее сообщалось, что по итогам проведенного исследования, за десять месяцев текущего года средний размер покупки по картам превысил 1900 рублей. Это значение значительно выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда средний чек составлял более 1300 рублей.

Уточнения

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



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