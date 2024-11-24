Эфиопия запустила национальную кофейную платформу

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эфиопия запустила национальную платформу, чтобы в полной мере использовать потенциал производства и экспорта кофе, сообщает "Синьхуа".

Фото: Flickr by Zacharias Korsalka, PDM Чашка кофе в окружении кофейных зерен

"Платформа предоставляет всем заинтересованным сторонам возможность обсуждать различные вопросы, связанные с кофе, от выращивания до маркетинга", — говорит Адугна Дебела, генеральный директор Управления по производству кофе и чая Эфиопии.

Дебела добавил, что платформа также устанавливает стандарты качества для брендинга и маркетинговых стратегий, уделяя особое внимание торговле элитным кофе.

Государственный министр финансов Эфиопии по вопросам экономического сотрудничества Семерита Севасью заявила, что эта платформа представляет собой значительный шаг вперёд в решении проблем и использовании возможностей в отрасли.

Эфиопия, известная производством кофе, заработала 1,43 миллиарда долларов на экспорте кофе в прошлом финансовом году. Восточноафриканская страна планирует увеличить эту цифру до 2 миллиардов долларов в следующем финансовом году

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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