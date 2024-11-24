На юге Афганистана ввели в эксплуатацию систему водоснабжения

В провинции Забул на юге Афганистана завершено строительство и введена в эксплуатацию система водоснабжения, сообщает государственное информационное агентство "Бахтар".
Сеть, стоимость которой составляет 4 миллиона афгани (около 58 823 долларов США), может обеспечить чистой водой 240 семей в городе Калат, столице провинции Забуль.
Кроме того, это поможет фермерам орошать сотни акров земли в этом районе, говорится в отчёте.
Афганистан уже много лет страдает от засухи, и жители крупных городов, в том числе столицы Кабула, за последние пару лет столкнулись с острой нехваткой питьевой воды
Водоснабже́ние — подача поверхностных или подземных вод потребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.
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