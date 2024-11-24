В Китае карстовые пещеры используют для выращивания грибов

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Карстовая пещера в деревне Синьпин (провинция Гуйчжоу) находится на юго-западе Китая. Пещера длиной более 300 метров и площадью более 8000 квадратных метров используется для выращивания грибов, сообщает издание "Синьхуа".

Фото: flickr. com by Björn S..., CC BY-SA 2.0 Вешенка

Прошлогодние эксперименты оказались успешными, и в этом году жители деревни решили увеличить производство грибов.

"Пещеры — естественные теплицы для грибов", — говорят жители китайской деревни.

Температура в пещере обычно составляет от 12 до 20 градусов по Цельсию, и это самая оптимальная среда для грибов, а горные источники можно напрямую использовать для регулирования влажности с помощью подходящего распылительного оборудования.

Кроме того, пещеры хорошо проветриваются, а те, что выходят прямо на север или юг, защищены от прямых солнечных лучей.

Уточнения

Пеще́ра (от церк.-слав. пещера; ст.‑слав. пештера, др.-рус. печера, нижегор., симб., смол. печо́ра; слово «пещера» буквально — «похожая на печь») — полость естественного происхождения, находящаяся в верхней части земной коры, связанная с поверхностью одним (или несколькими) входными отверстиями.





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