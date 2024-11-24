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Спрос на новогоднюю загородную аренду в России увеличился на 40%

1:36
Экономика

В России в последнее время наблюдается значительный рост как спроса (на 40%), так и цен на аренду загородных домов в преддверии Нового года.

Зимний двор с бело-голубым домом и елью
Фото: freepik.com by wirestock, PDM
Зимний двор с бело-голубым домом и елью

Это связано, прежде всего, с тем, что стоимость заграничного отдыха возросла еще больше. Участники рынка отмечают, что в среднем цены на новогоднюю аренду загородного жилья увеличились на 10-15% по сравнению с прошлым годом.

Однако этот рост не так сильно заметен на фоне резкого подорожания зарубежных поездок, на которое влияют факторы, такие как увеличение цен на авиабилеты и размещение, а также ослабление рубля. Об этом говорит Алексей Попов, руководитель "Циан.Аналитики".

Согласно данным платформы "Авито.Путешествия", к концу ноября в Московской области на новогодние даты уже было забронировано около 10% от общего числа доступных для посуточной аренды загородных домов, таунхаусов, дач и коттеджей. В Калужской области этот показатель составляет 15%, а во Владимирской области — 25%. По информации представителя сервиса, большинство клиентов предпочитают бронировать жилье на две ночи и планируют заселяться группами по пять человек.

Средняя цена аренды загородного дома в Подмосковье в период новогодних праздников достигла 23,5 тысячи рублей за сутки, в то время как во Владимирской и Калужской областях она составляет около 19 тысяч рублей.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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