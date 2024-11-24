Опрос показал, сколько тратят россияне на питомцев каждый месяц

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Почти 19% россиян тратят на своих домашних животных меньше 1 тыс. рублей в месяц, согласно исследованию, проведенному Банки.ру, сообщает "Газета.Ru".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и собака

Половина владельцев питомцев (50%) выделяют на их содержание от 1 до 5 тыс. рублей в месяц. 14% опрошенных сообщили, что расходы на животных составляют от 5 до 10 тыс. рублей ежемесячно.

Только 4% респондентов готовы тратить более 10 тыс. рублей на питомцев каждый месяц, а 12% не отслеживают такие расходы.

Кроме того, у 49% участников опроса расходы на животных увеличились за последний год, 31% не заметили изменений, а 4% стали тратить меньше.

Наиболее популярными питомцами в России являются кошки — 77% опрошенных держат их дома. На втором месте находятся собаки (44%), а дальше идут менее распространенные животные, такие как птицы, грызуны, рыбы и рептилии.

Интересный тренд за последние два года — рост популярности котонянь. Число вакансий для этих специалистов увеличилось на 57%.

Кроме того, недавно в Китае стали отправлять собак и кошек на работу.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.



Расхо́ды — затраты, которые ведут к уменьшению экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и/или возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).



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