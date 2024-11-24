Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
8 растений, которые спасут ваш урожай от вредителей
Правда и мифы о горячем чае с мёдом
Любитель дрифта проложил гоночную трассу вокруг собственного дома
Рвота у кошки: когда бить тревогу и идти к ветеринару
Австралийский учёный назвал самые пугающие проявления сна
Подмосковье ожидает рост туристов благодаря программе «Зима 2024»
Лучшей туристической деревней мира выбрано поселение в Саудовской Аравии
Вы знали, что пористый и ароматный бисквит можно приготовить без духовки, на обычной сковороде?
Скрытые опасности дешёвой косметики

Опрос показал, сколько тратят россияне на питомцев каждый месяц

1:21
Экономика

Почти 19% россиян тратят на своих домашних животных меньше 1 тыс. рублей в месяц, согласно исследованию, проведенному Банки.ру, сообщает "Газета.Ru".

Кошка и собака
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и собака

Половина владельцев питомцев (50%) выделяют на их содержание от 1 до 5 тыс. рублей в месяц. 14% опрошенных сообщили, что расходы на животных составляют от 5 до 10 тыс. рублей ежемесячно.

Только 4% респондентов готовы тратить более 10 тыс. рублей на питомцев каждый месяц, а 12% не отслеживают такие расходы.

Кроме того, у 49% участников опроса расходы на животных увеличились за последний год, 31% не заметили изменений, а 4% стали тратить меньше.

Наиболее популярными питомцами в России являются кошки — 77% опрошенных держат их дома. На втором месте находятся собаки (44%), а дальше идут менее распространенные животные, такие как птицы, грызуны, рыбы и рептилии.

Интересный тренд за последние два года — рост популярности котонянь. Число вакансий для этих специалистов увеличилось на 57%.

Кроме того, недавно в Китае стали отправлять собак и кошек на работу.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Расхо́ды — затраты, которые ведут к уменьшению экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и/или возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2
Газ
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Аудио 
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Еда и рецепты
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году Аудио 
Популярное
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем

Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.

Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
На каких оборотах лучше эксплуатировать двигатель
Ракета Storm Shadow. Франко-британское оружие, которое вынуждает Россию быть начеку Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Три породы кошек, которые редко становятся долгожителями
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
В России нашли способ ускорить работу газотурбинных установок в 10 раз
В России нашли способ ускорить работу газотурбинных установок в 10 раз
Последние материалы
Лучшей туристической деревней мира выбрано поселение в Саудовской Аравии
Вы знали, что пористый и ароматный бисквит можно приготовить без духовки, на обычной сковороде?
Скрытые опасности дешёвой косметики
Бразильский футболист Спартака сообщил, что в России первый раз в жизни увидел снег
Как заставить сливу плодоносить: секреты успешного ухода
Как горчица помогает в борьбе с сорняками и вредителями?
Идеальный ужин для всей семьи: бефстроганов за 30 минут
Как замедлить потерю коллагена и сохранить молодость кожи
Что делать, если на вас напала собака: главные советы
Экологичная косметика — новый тренд или необходимость?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.