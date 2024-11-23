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Бразилия и Россия укрепляют сотрудничество и готовятся к запуску прямых авиарейсов

0:53
Экономика

Россия и Бразилия планируют обсудить запуск прямых авиарейсов в ближайшее время, сообщил посол Бразилии в Москве Родриго Баэна Соарес. Об этом передает ТАСС.

Falcon 10
Фото: spotters.net.ua by Flo Weiss, CC BY-SA 4.0
Falcon 10

"Есть вопросы, которые еще предстоит решить, но рассчитываем, в ближайшем будущем это будет включено в наше расписание", — заявил дипломат.

Посол подчеркнул, что Бразилия заинтересована в увеличении потока российских туристов.

"Конечно, прямые рейсы облегчат это", — отметил он.

Кроме того, Соарес сообщил, что в 2024 году товарооборот между Россией и Бразилией превысит $12 млрд.

"Текущие показатели, текущие цифры выглядят хорошо, многообещающе. Поэтому я думаю, что мы сможем преодолеть эту отметку 12 миллиардов долларов", — добавил дипломат.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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