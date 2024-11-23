Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять привычек, которые ускоряют старение кожи
Учёные выяснили, что длительное использование наушников опасно для мозга
Сделайте свой бургер идеальным: секреты от профессионала
Почему яйца портят ваши котлеты
Три шага к здоровым губам зимой
Увеличьте урожай вишни с помощью осенней обрезки
Как выбрать собаку, подходящую для вашего дома
Опасности осени для кошек: вирусы, которые могут стать смертельными
Food and Function: какао способно защищать сосуды от влияния стресса

Россия временно запретила вывоз лома драгоценных металлов

1:13
Экономика

С 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года в России будет действовать временный запрет на экспорт отходов и лома драгоценных металлов, сообщает РИА Новости.

Золото
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Золото

Эта мера направлена на повышение загрузки отечественных аффинажных предприятий.

Временное ограничение распространяется на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, металлов, плакированных драгоценными металлами, а также отходов и лома, содержащих драгоценные металлы или их соединения.

Кроме того, под запрет попадает экспорт отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые используются для извлечения драгоценных металлов и имеют стратегическое значение для внутреннего рынка.

Однако запрет не касается вывозимой катодной сурьмы в слитках, а также образцов, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, которые экспортируются аффинажными организациями.

Вес одной такой пробы не должен превышать 500 граммов в рамках одной товарной партии вне зависимости от их количества по внешнеторговому контракту.

Уточнения

Благоро́дные мета́ллы (драгоце́нные мета́ллы) — группа металлов, которую составляют золото, серебро, платина, а также остальные 5 металлов платиновой группы — рутений, родий, палладий, осмий и иридий, получившие такое название по причине высокой химической устойчивости и красивому внешнему виду изготовленных из них изделий.

Аффина́ж (фр. affinage, от affiner — «очищать») — металлургический процесс очистки некоторых тяжёлых металлов от примесей.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
Российский шоу-бизнес
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры Аудио 
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Еда и рецепты
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году Аудио 
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Российский шоу-бизнес
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Страсти по Орешнику. Как всего лишь одна российская ракета уничтожила весь завод Южмаш Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
Последние материалы
Опасности осени для кошек: вирусы, которые могут стать смертельными
Надежда Кадышева высказалась о своей популярности у молодёжи
Food and Function: какао способно защищать сосуды от влияния стресса
Красивая осанка при грыже позвоночника — это возможно, только делайте эту тренировку
Премия ТОП-5 АВТО: Geely Monjaro в топе, а кто ещё в числе лучших?
Учёные обнаружили связь химикатов в составе пластика и нарушений сна
Целебные свойства груш: витаминная поддержка для всех
Почему моторное масло уходит быстрее
Почему кабачки гниют на грядке и как это исправить
Эксперт рассказал, что выбрать для экономии — готовую отделку или ремонт своими руками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.