Россия временно запретила вывоз лома драгоценных металлов

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года в России будет действовать временный запрет на экспорт отходов и лома драгоценных металлов, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Золото

Эта мера направлена на повышение загрузки отечественных аффинажных предприятий.

Временное ограничение распространяется на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, металлов, плакированных драгоценными металлами, а также отходов и лома, содержащих драгоценные металлы или их соединения.

Кроме того, под запрет попадает экспорт отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые используются для извлечения драгоценных металлов и имеют стратегическое значение для внутреннего рынка.

Однако запрет не касается вывозимой катодной сурьмы в слитках, а также образцов, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, которые экспортируются аффинажными организациями.

Вес одной такой пробы не должен превышать 500 граммов в рамках одной товарной партии вне зависимости от их количества по внешнеторговому контракту.

Уточнения

Благоро́дные мета́ллы (драгоце́нные мета́ллы) — группа металлов, которую составляют золото, серебро, платина, а также остальные 5 металлов платиновой группы — рутений, родий, палладий, осмий и иридий, получившие такое название по причине высокой химической устойчивости и красивому внешнему виду изготовленных из них изделий.



Аффина́ж (фр. affinage, от affiner — «очищать») — металлургический процесс очистки некоторых тяжёлых металлов от примесей.





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