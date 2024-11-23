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Эксперт рассказал, что выбрать для экономии — готовую отделку или ремонт своими руками

2:39
Экономика

Приобретение квартиры с минимальными расходами на ремонт требует продуманного подхода. Менеджер отдела продаж ЖК "Химки Тайм" Александр Самотойлов поделился рекомендациями, как выбрать жилье и избежать лишних трат, сообщают "Известия". 

Рабочий, ремонт
Фото: Вадим Савицкий
Рабочий, ремонт

Эксперт отметил, что для экономии стоит рассмотреть варианты с готовой отделкой от застройщика. Такое жилье позволяет заселиться сразу после покупки, исключая дополнительные расходы на ремонт. Простые планировки без сложных архитектурных решений упрощают обстановку, а небольшая площадь однокомнатных квартир и студий помогает сэкономить.

Самотойлов предостерег от покупки жилья с перепланировками, так как это приводит к дополнительным затратам на согласование изменений и перенос инженерных коммуникаций.

Выбирая квартиру с отделкой, важно оценить качество материалов. Они должны быть долговечными и экологически безопасными. Ровные стены, аккуратные швы, надежная сантехника и корректно установленная электрика — ключевые критерии, на которые стоит обратить внимание.

Особое значение имеют окна и двери, которые должны обеспечивать тепло- и звукоизоляцию. Если отделка соответствует ожиданиям покупателя, можно избежать переделок и лишних трат.

Для снижения расходов можно использовать экономичные материалы. Ламинат подойдет для напольного покрытия благодаря износостойкости, а виниловые обои — для стен, так как они прочные и влагостойкие. В ванной и на кухне специалист советует использовать керамическую плитку, а для потолков и стен в помещениях с повышенной влажностью — пластиковые панели.

Некоторые работы, такие как покраска стен, укладка ламината или установка межкомнатных дверей, можно выполнить самостоятельно, что позволит дополнительно сэкономить. Самостоятельная сборка мебели и монтаж декоративных элементов также помогут снизить расходы.

Перед покупкой стоит внимательно изучить состояние инженерных систем. Необходимо запросить у застройщика документацию, чтобы убедиться в качестве и сроках эксплуатации материалов, а также визуально осмотреть трубы, проводку и приборы учёта. При необходимости можно привлечь независимого эксперта.

Самотойлов подчеркнул, что квартиры с базовой отделкой — выгодный выбор, если работы выполнены качественно. Это ускоряет переезд и минимизирует дополнительные вложения.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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