Bosch сокращает рабочее время и зарплаты 10 000 сотрудников

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Bosch (Германия) сократит рабочее время примерно 10 000 сотрудников в дополнение к массовым сокращениям, которые она проводит, чтобы противостоять снижению спроса на автозапчасти, сообщает Bloomberg.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM Ремонт автомобиля на СТО

У сотрудников, которых коснутся эти меры, рабочая неделя сократится с 38 или 40 часов до 35, что приведёт к снижению заработной платы примерно на 12,5%.

Эти меры будут введены с марта следующего года в Герлингене, а также на предприятиях в Швебиш-Гмюндене и Швибердингене, находящихся в земле Баден-Вюртемберге.

Компания Bosch, крупнейший в мире по объёму выручки поставщик автомобильных комплектующих, сокращает также 5500 рабочих мест по всему миру, пытаясь справиться с падением спроса на новые автомобили.

Уточнения

Автозапчасть сокр. от автомобильная запасная часть.



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