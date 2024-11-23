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Цены на цветы в России выросли

1:15
Экономика

Цены на цветы увеличились на 11% за прошедший год. Такой вывод был сделан аналитиками компании "АТОЛ" в результате приуроченного ко Дню матери исследования цен на букеты.

Цветы
Фото: unsplash.com by Roman Kraft romankraft, PDM
Цветы

"В ноябре 2024 года средняя сумма, затрачиваемая на букет, составила 2567 рублей, что на 11% дороже по сравнению с тем же периодом 2023 года. Медианная стоимость одной розы в магазине составляет 182 рубля — плюс 11% от прошлого года. Гвоздику в среднем можно приобрести за 65 рублей, что на 4% больше, чем в 2023 году", — рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор решил ввести временные ограничения на импорт бутонов и свежесрезанных цветов из Казахстана, поскольку они не соответствуют российским стандартам фитосанитарных сертификатов.

В ведомстве отметили, что Казахстан в основном реэкспортирует цветы из Нидерландов, Польши и Бельгии, однако соответствующие компетентные органы этих стран не обеспечивают необходимый уровень контроля качества и безопасности данной продукции.

Уточнения

Реэкспорт — вывоз из страны ранее ввезённых в неё товаров для перепродажи в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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