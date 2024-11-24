Цены на яйца в США вновь стремительно растут из-за сокращения производства, вызванного птичьим гриппом, собщает Zero Hedge.
Индекс Urner Barry Egg Index показывает, что оптовые цены близки к рекордным, что вызывает недовольство потребителей.
В магазинах Вашингтона, таких как Trader Joe's и Whole Foods, появились пустые полки и ограничения на покупку яиц. В Whole Foods доступны лишь альтернативные варианты: утиные, перепелиные или органические яйца, а покупателям разъясняется, что соблюдение стандартов благополучия животных усложняет поставки. По данным Министерства сельского хозяйства США, производство яиц в октябре снизилось на 2,6% по сравнению с прошлым годом, а в 2024 году ожидается дополнительное снижение на 1%.
Экономисты подчеркивают, что ключевым фактором роста цен остаётся птичий грипп, который приводит к волнообразным изменениям стоимости яиц. Главный исполнительный директор Американского совета по яйцам Эмили Метц заявила, что вирус поражает фермы независимо от условий содержания птиц.
Последний крупный кризис произошёл в 2022–2023 годах, когда цены на яйца достигли почти $5 за дюжину.
Вашингто́н (также Ва́шингтон; англ. Washington, D.C.) — город, столица Соединённых Штатов Америки.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.