Илон Маск снова стал богатейшим человеком в истории

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский предприниматель Илон Маск вновь установил рекорд, став самым богатым человеком в истории с состоянием $347,8 млрд.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, PDM Илон Маск

Предыдущий рекорд, принадлежавший ему же, был зафиксирован в ноябре 2021 года и составлял $340,4 млрд. Его ближайший конкурент, основатель Amazon Джефф Безос, отстает более чем на $125 млрд.

Основным драйвером роста состояния Маска стал 45-процентный рост акций Tesla после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Маск был одним из немногих известных бизнесменов, поддержавших республиканского кандидата. Политика Трампа, направленная на сокращение налоговых льгот для электромобилей и ослабление экологических норм, благоприятно сказалась на позиции Tesla на рынке, усилив отрыв от традиционных автопроизводителей. Кроме того, новый раунд финансирования его стартапа xAI увеличил его оценку до $50 млрд.

Bloomberg отмечает, что Маск не только увеличивает своё состояние за счёт успеха Tesla, но и активно инвестирует в перспективные проекты, такие как искусственный интеллект.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.



Дже́ффри Престон «Джефф» Бе́зос (англ. Jeffrey Preston «Jeff» Bezos [фамилия при рождении — Йоргенсен]; род. 12 января 1964 года, Альбукерке, Нью-Мексико, США) — американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.com, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, является главой издательского дома The Washington Post.



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