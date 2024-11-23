Санкции и кризис поставили крест на возвращении немецких автомобилей в РФ

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкие автопроизводители вряд ли смогут вернуться на российский рынок из-за санкций Евросоюза, позиции самой России и кризиса в немецкой автомобильной промышленности.

Фото: Wikipedia by MikesPhotos from Pixabay, PDM Mercedes

По мнению экспертов, несмотря на экономическую целесообразность, немецкие компании остаются ограничены правовыми рамками, которые запрещают экспорт продукции в Россию.

Кроме того, Россия, учитывая сложившуюся политическую ситуацию, может не допустить их возвращения, чтобы поддержать производителей из других стран, особенно из Китая, которые заняли освободившуюся нишу, сообщает ТАСС.

Ситуация усугубляется внутренними проблемами Германии: автомобильные компании вынуждены переносить производство в США, что связано с глобальными стратегическими интересами американского бизнеса.

Таким образом, даже если санкции будут сняты, восстановление позиций на российском рынке для немецких брендов может оказаться практически невозможным.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



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