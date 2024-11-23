Немецкое пиво проигрывает конкуренцию на российском рынке

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Импорт немецкого пива в Россию достиг минимального уровня с весны 2022 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, CC BY-SA 3.0 Медовуха в бутылке

В сентябре было ввезено всего 8 тыс. тонн, что является самым низким показателем за последние полтора года.

Общий объем поставок пива из стран Евросоюза также сократился на 10% по сравнению с августом, составив 19,3 тыс. тонн — это минимальный показатель с января. Однако некоторые страны ЕС, такие как Чехия, Латвия и Литва, увеличили экспорт в Россию на 1-7%. С начала года Россия закупила 230 тыс. тонн европейского пива, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Эксперты связывают снижение импорта с ростом внутреннего производства: выпуск пива в России увеличился почти на 12%, достигнув 7,5 млн тонн за три квартала.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.



Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.



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