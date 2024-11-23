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Украина резко увеличила импорт электроэнергии из Европы

0:51
Экономика

Украина значительно увеличила импорт электроэнергии из соседних европейских стран из-за повреждений мощностей генерации и дефицита в электросетях.

Украинский флаг
Фото: flickr.com by Схакиров, CC BY-SA 2.0
Украинский флаг

По данным украинского Минэнерго, 23 ноября объем импорта составил 11 606 МВт·ч, что почти втрое превышает показатели предыдущей недели. Для сравнения, 18 ноября страна импортировала лишь 3 427 МВт·ч, а в среднем за две недели до этого импорт не превышал 2 тыс. МВт·ч. Основными поставщиками остаются Венгрия, Молдавия, Польша, Румыния и Словакия, сообщает ТАСС.

Наращивание объемов импорта стало вынужденным шагом для стабилизации энергосистемы Украины, сталкивающейся с серьезными вызовами.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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