Цены на газ в Европе выросли на 45% на фоне угрозы нового кризиса

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европе угрожает новый газовый кризис, предупреждает агентство Bloomberg.

Фото: Stockvault.net is licensed under CC0 1.0 UNIVERSAL Сжигание попутного газа

По данным аналитиков, запасы газа в Европе стремительно истощаются, а сокращение поставок из России создает риск энергетического кризиса, подобного тому, что произошел два года назад. Хотя темпы роста цен на газ сейчас ниже, чем в 2022 году, стоимость голубого топлива за последний год выросла на 45%.

Эксперты прогнозируют, что в случае повторения дефицита Европейский союз будет готов платить за газ любые суммы, чтобы обеспечить энергобезопасность.

Этот сценарий вновь ставит под угрозу экономическую стабильность и энергетическую устойчивость региона.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².



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