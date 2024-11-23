Наблюдается рост налоговых поступлений в игорных зонах России

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

В начале 2024 года в Калининградской области наблюдается заметный рост числа посетителей игорной зоны "Янтарь", сообщает РБК. В течение первых 11 месяцев года количество гостей казино в этом регионе достигло 356 тысяч человек, что почти в два раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда это число составило 204 тысячи.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek, CC BY-SA 3.0 Рулетка в казино

Суммарные налоговые поступления от казино в Калининградской области за период с января по ноябрь составили 221 миллион рублей, что немного превышает прошлогодний результат в 210 миллионов.

Существенно увеличилось количество посетителей в игорной зоне "Сибирская монета" (Алтайский край). Если в 2023 году здесь побывало 71 тысяча человек, то в 2024 году это число возросло до 160 тысяч.

Лидером среди игорных зон по числу гостей по-прежнему остается "Красная Поляна" (Краснодарский край), где за тот же период было зарегистрировано 707 тысяч посетителей и обеспечено 1,3 миллиарда рублей налоговых поступлений.

В целом, по итогам первых десяти месяцев 2024 года три ведущие российские игорные зоны перечислили в бюджет 1,6 миллиарда рублей налогов, что на 4% больше, чем за предыдущий год.

Дмитрий Анфиногенов, руководитель Ассоциации операторов индустрии развлечений, объясняет рост посещаемости и налоговых отчислений успешной интеграцией игорных комплексов в туристическую инфраструктуру страны.

В настоящее время игорные зоны России предлагают не только азартные игры, но и разнообразные развлекательные мероприятия, включая концерты и гастрономические фестивали.

Уточнения

Казино́ — игорное заведение, в котором с использованием рулетки, игровых столов для карточных игр и игры в кости, игровых автоматов, а также другого игорного оборудования осуществляется проведение азартных игр с объявленным денежным или иным имущественным выигрышем.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.