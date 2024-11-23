Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осьминоги тратят на смену цвета больше калорий, чем вы думаете
Изменившегося Максим Галкина* высмеяли в Сети и сравнили с Прохором Шаляпиным
Проблемы с авто зимой: список уязвимых моделей от специалиста
Справиться с перхотью реально! Вам поможет эта маска с натуральными ингредиентами
Невеста Гуфа забрала его из рехаба
Ваша ошибка может убить денежное дерево
Певица Жанна Бичевская рассказала, за какую шутку её запретили в СССР
Артур Смольянинов* признался, что скучает по России
Как ужинать, чтобы утром чувствовать лёгкость

Наблюдается рост налоговых поступлений в игорных зонах России

1:59
Экономика

В начале 2024 года в Калининградской области наблюдается заметный рост числа посетителей игорной зоны "Янтарь", сообщает РБК. В течение первых 11 месяцев года количество гостей казино в этом регионе достигло 356 тысяч человек, что почти в два раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда это число составило 204 тысячи.

Рулетка в казино
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek, CC BY-SA 3.0
Рулетка в казино

Суммарные налоговые поступления от казино в Калининградской области за период с января по ноябрь составили 221 миллион рублей, что немного превышает прошлогодний результат в 210 миллионов. 

Существенно увеличилось количество посетителей в игорной зоне "Сибирская монета" (Алтайский край). Если в 2023 году здесь побывало 71 тысяча человек, то в 2024 году это число возросло до 160 тысяч.

Лидером среди игорных зон по числу гостей по-прежнему остается "Красная Поляна" (Краснодарский край), где за тот же период было зарегистрировано 707 тысяч посетителей и обеспечено 1,3 миллиарда рублей налоговых поступлений.

В целом, по итогам первых десяти месяцев 2024 года три ведущие российские игорные зоны перечислили в бюджет 1,6 миллиарда рублей налогов, что на 4% больше, чем за предыдущий год.

Дмитрий Анфиногенов, руководитель Ассоциации операторов индустрии развлечений, объясняет рост посещаемости и налоговых отчислений успешной интеграцией игорных комплексов в туристическую инфраструктуру страны.

В настоящее время игорные зоны России предлагают не только азартные игры, но и разнообразные развлекательные мероприятия, включая концерты и гастрономические фестивали.

Уточнения

Казино́ — игорное заведение, в котором с использованием рулетки, игровых столов для карточных игр и игры в кости, игровых автоматов, а также другого игорного оборудования осуществляется проведение азартных игр с объявленным денежным или иным имущественным выигрышем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Российский шоу-бизнес
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери Аудио 
Авиакомпании США и Европы хотят открыть воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Авиакомпании США и Европы хотят открыть воздушное пространство России Аудио 
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Дизайн и интерьер
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Страсти по Орешнику. Как всего лишь одна российская ракета уничтожила весь завод Южмаш Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
Последние материалы
Ваша ошибка может убить денежное дерево
Певица Жанна Бичевская рассказала, за какую шутку её запретили в СССР
Артур Смольянинов* признался, что скучает по России
Как ужинать, чтобы утром чувствовать лёгкость
Как разделить комнату и не потерять в удобстве
Врач рассказал, какой набор веса во время беременности считается нормальным
Какие ошибки нельзя допускать при покупке дачи
Герань в зимний период: освещение, полив и подкормка
Продюсер Фридлянд рассказал, зачем российские звёзды массово убирают алкоголь из райдера
Почему важно чистить руль автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.