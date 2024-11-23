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Россиянам напомнили о новом налоге на банковские вклады

1:05
Экономика

До 1 декабря 2024 года россияне впервые будут обязаны уплатить налог на доходы от процентов по банковским вкладам, полученных за 2023 год.

Бизнесмен считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

Основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев напомнил, что налог взимается с процентного дохода по всем счетам, включая те, что открыты в иностранной валюте. Исключение составляют доходы, не превышающие 150 тысяч рублей.

Необлагаемая сумма рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей на ключевую ставку Центрального банка, установленную на 1 декабря 2023 года. Если процентный доход превысил указанную сумму, то граждане с общими доходами до 5 миллионов рублей уплатят налог по ставке 13%, а те, чей доход превышает 5 миллионов, заплатят 15% с суммы, превышающей порог, сообщает "Прайм".

Введение такого налога является частью новой системы налогообложения процентных доходов.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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