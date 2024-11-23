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Единственный завод модулей для СПГ в России под угрозой консервации

0:45
Экономика

Единственный в России завод по производству модулей для сжижения природного газа, расположенный в Мурманской области и принадлежащий компании «Новатэк», вероятно, приостановил свою деятельность.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM
Газопровод

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на группу наблюдения Земли при Институте государственной политики Пейна (Колорадо).

Эксперты пришли к выводу о возможной остановке завода, основываясь на резком снижении интенсивности ночного освещения объекта. В первые дни ноября освещённость упала на 75%, что практически означает её отсутствие. Учитывая, что работа завода требует постоянного освещения, специалисты считают это сигналом о консервации.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.

Фа́брика (от лат. fabrica — мастерская; заво́д) — промышленное предприятие, основанное на применении машин, характеризующееся крупномасштабным производством.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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