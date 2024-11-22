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Рост цен и энергокризис грозят Молдавии и Приднестровью

1:13
Экономика

Молдавия готовится к возможным проблемам с поставками российского газа в Приднестровье в случае прекращения транзита через Украину.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, PDM
Газовое оборудование

Министр энергетики Виктор Парликов заявил, что в таком случае Молдавия возьмёт на себя ответственность за регион, но это станет вызовом для всей страны. Решение проблемы будет зависеть от поддержки ЕС и США. Обсуждение ситуации намечено на встречу с представителями "Газпрома" 25 ноября в Санкт-Петербурге.

Основная проблема связана с тем, что Приднестровье использует российский газ в долг, а при закупках у других поставщиков потребуется предоплата. Ожидается резкий рост цен на газ в Приднестровье: с текущих 1 лея за кубометр до 13 леев, что станет финансовым ударом для потребителей, сообщает ТАСС.

Молдавия также покупает электроэнергию, производимую в Приднестровье из российского газа. При прекращении поставок страна столкнётся с повышением тарифов и проблемами с альтернативными источниками, так как линии электропередач между Молдавией и Румынией не готовы к переработке больших объёмов электроэнергии.

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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