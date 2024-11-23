В России наблюдается рост жалоб на отключение банковских счетов

Количество обращений от граждан России, чьи банковские счета были приостановлены из-за включения в базу подозрительных операций Банка России, значительно возросло. Как сообщает издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу Центрального банка России, число жалоб на действия банков увеличилось на 18,3%, достигнув 140,8 тысячи случаев.
Увеличение числа жалоб объясняется резким ростом обращений в категории "Мошенничество", который составил 93,5%.
В Центральном банке России отмечают, что большинство клиентов, пытающихся исключить себя из базы и восстановить доступ к своим счетам, сталкиваются с отказами, поскольку банки подтверждают наличие признаков мошенничества в их операциях.
Сергей Велигодский, директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка, заявил, что мошенники используют традиционные методы манипуляции, комбинируя их с современными цифровыми технологиями для влияния на людей.
Банковский счёт — счёт, открываемый банком юридическим или физическим лицам для их участия в безналичном денежном обороте и аккумулировании на счёте безналичных денежных средств для целевого использования.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.