Китай увеличивает объём инвестиций в Марокко

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние годы Китай увеличил инвестиции в инфраструктуру и железнодорожный сектор Марокко.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, PDM Флаг Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин совершил краткий визит в Марокко, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ обеих стран.

Географическое положение Марокко, расположенного недалеко от Европы, его соглашения о свободной торговле с ключевыми рынками ЕС и США, а также существующая автомобильная промышленность делают его привлекательным для китайских производителей аккумуляторов для электромобилей.

В июне китайский производитель аккумуляторов для электромобилей Gotion High Tech выбрал Марокко для строительства первой в Африке гигафабрики общей стоимостью 1,3 миллиарда долларов.



Уточнения

Маро́кко — государство на крайнем западе Северной Африки. Столица — Рабат.





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