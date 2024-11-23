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Китай увеличивает объём инвестиций в Марокко

0:48
Экономика

В последние годы Китай увеличил инвестиции в инфраструктуру и железнодорожный сектор Марокко.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, PDM
Флаг Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин совершил краткий визит в Марокко, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ обеих стран.

Географическое положение Марокко, расположенного недалеко от Европы, его соглашения о свободной торговле с ключевыми рынками ЕС и США, а также существующая автомобильная промышленность делают его привлекательным для китайских производителей аккумуляторов для электромобилей.

В июне китайский производитель аккумуляторов для электромобилей Gotion High Tech выбрал Марокко для строительства первой в Африке гигафабрики общей стоимостью 1,3 миллиарда долларов.
 

Уточнения

Маро́кко — государство на крайнем западе Северной Африки. Столица — Рабат.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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