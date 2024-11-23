Чувствительная поездка: Молдавия готовит переговоры с Газпромом на фоне газового кризиса

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Предстоящую поездку в Россию 25 ноября для переговоров с "Газпромом" министр энергетики Молдавии Виктор Парликов охарактеризовал как "чувствительную", но необходимую, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, CC BY-SA 4.0 газ

Об этом он сообщил на Jurnal TV, уточнив, что для Кишинева важно добиться ясности по вопросам поставок газа в регион.

"Я понимаю, что сам визит в Санкт-Петербург, в Россию, которая является страной-агрессором, — это чувствительный момент, но таковы наши варианты. Либо вы едете и обсуждаете, либо вы не едете и не обсуждаете", — заявил Парликов.

Он отметил, что правительство Молдавии рассмотрело 12 различных сценариев развития ситуации в зависимости от обстоятельств.

Парликов выразил беспокойство относительно возможности прекращения газоснабжения Приднестровья после 1 января, поскольку Киев объявил о прекращении транзита российского газа в Европу.

При этом он не упомянул о полной зависимости Молдавии от электричества, вырабатываемого на МолдГРЭС (предприятие Интер РАО обеспечивает около 90% потребностей республики), а сослался на заботу Кишинева о гражданах, проживающих на Левобережье.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром», газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».



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