Ответный удар России — негативные последствия для энергетической системы Украины продолжаются

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Украине продолжаются масштабные отключения электроэнергии после ответного удара, нанесенного российскими вооруженными силами в минувшее воскресенье, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, CC BY-SA 3.0 запорожская аэс

В отчете МАГАТЭ отмечено, что ключевые подстанции, отвечающие за электроснабжение на украинских атомных станциях, получили серьезные повреждения.

Ранним утром 17 ноября российская армия вновь атаковала энергосистему Украины, а компании ДТЭК и МАГАТЭ подтвердили наличие значительных повреждений на теплоэлектростанциях и подстанциях.

Агентство сообщило, что мощность шести из девяти энергоблоков атомных электростанций пришлось снизить до 40-90%. Кроме того, по данным Reuters, три из пяти действующих ТЭС оказались под ударом, в результате чего одна из них — Бурштынская — полностью вышла из строя, тогда как сроки восстановления остальных остаются неизвестными.

С 18 ноября на Украине снова начали действовать веерные отключения электроэнергии по всей стране; восстановление электроснабжения в Одессе заняло три дня.

Как сообщало EADaily, еще в сентябре МАГАТЭ начало мониторинг ключевых подстанций Украины, от которых зависят поставки электроэнергии от трех атомных станций, остающихся под контролем Киева, а также работа самих реакторов. Эти подстанции играют критически важную роль, так как атомное производство составляет три четверти общего объема электроэнергии в стране.

Похоже, что Запад и Киев ожидали, что дополнительные мониторинговые миссии смогут предотвратить атаки на важнейшие подстанции Украины "из-за угрозы ядерной безопасности".

Однако эта попытка оказалась неудачной, так как, к примеру, Запорожская АЭС сталкивается с еще более серьезными проблемами.

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).



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