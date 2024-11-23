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Стивен Линч: американское владение газопроводом Северный поток-2 может изменить баланс сил в Европе

1:28
Экономика

Стивен Линч, 20 лет посвятивший ведению бизнеса в Москве, старается убедить законодателей и чиновников в Вашингтоне в том, что американское владение трубопроводом обеспечит важные рычаги влияния в мирных переговорах с Россией и будет способствовать долгосрочным интересам США, сообщает EADaily со ссылкой на The Wall Street Journal. 

Компания Nord Stream
Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, CC BY-SA 4.0
Компания Nord Stream

Он рассматривает газопровод как уникальную возможность для США и Европы контролировать энергетические поставки на континенте вплоть до завершения эпохи ископаемого топлива.

В первую очередь Линч стремится получить разрешение на ведение переговоров с теми, кто попал под санкции.

Строительство газопровода "Северный поток — 2" завершилось в конце 2021 года, однако его эксплуатация не была начата из-за начала специальной военной операции на Украине. Оператор проекта не успел получить необходимые разрешения от немецких властей, и Берлин приостановил процесс. 

26 сентября 2022 года на "Северных потоках" в Балтийском море произошел подрыв, которое можно считать терактом, но одна из двух ниток "Северного потока — 2" осталась целой.

В июне швейцарский суд продлил процедуру банкротства компании Nord Stream 2 AG, владеющей проектом, до января 2025 года.

Уточнения

«Се́верный пото́к — 2» (англ  «Nord Stream 2») — недействующий после диверсии магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода «Северный поток».

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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