Китай активно прорабатывает введение безвизового режима для иностранцев, чтобы упростить процедуры торговли

Представитель Министерства иностранных дел Китая Тун Сюэцзюнь на пресс-конференции подчеркнул значимость свободного перемещения через границы как части стратегии по оптимизации торговых процессов, сообщает "Синьхуа".
Он объявил, что была введена односторонняя безвизовая политика для граждан 29 стран, включая Францию и Германию, а с 25 государствами установлен полноценный безвизовый режим.
За третий квартал 2024 года в страну прибыло 8,19 миллиона иностранцев, что на 48,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Из них 4,89 миллиона воспользовались безвизовым режимом, что представляет собой рост на 78,6% по сравнению с предыдущим годом.
Тун Сюэцзюнь заверил, что Министерство иностранных дел будет продолжать улучшать политику безвизового въезда, чтобы упростить трансграничные поездки, особенно для деловых людей.
Безви́зовый режи́м или просто безви́з — режим взаимоотношений между государствами, при котором гражданам этих государств не требуется получение визы для въезда на их территорию.
Оптимиза́ция (от лат. optimus — «наилучший») — процесс, имеющий целью направить развитие какого-либо объекта или метода к лучшему состоянию.
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