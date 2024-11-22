Доходы блогеров-иноагентов сократятся на 75% из-за закона о спецсчетах

Доходы блогеров, признанных иностранными агентами, могут сократиться до 75% после вступления в силу закона о спецсчетах, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко. Об этом сообщают "Вести".
По словам депутата, новый закон окажет значительное влияние на доходы иноагентов.
"Почти 500 человек иноагентов, которые, если суммировать их доходы, — это внушительная сумма может быть. Кто-то будет пробовать обойти, но будет массив, который будет так или иначе подчиняться этому закону. По некоторым оценкам, доходы некоторых блогеров-иноагентов уменьшатся до 75%", — отметил Ющенко.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что закон о специальных рублевых счетах для зачисления доходов от творческой деятельности иноагентов может быть принят до конца года.
Зако́н — нормативно-правовой акт, принимаемый законодательным органом государства.
Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
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