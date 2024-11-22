Доходы блогеров-иноагентов сократятся на 75% из-за закона о спецсчетах

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доходы блогеров, признанных иностранными агентами, могут сократиться до 75% после вступления в силу закона о спецсчетах, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко. Об этом сообщают "Вести".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag Burnout At Work

По словам депутата, новый закон окажет значительное влияние на доходы иноагентов.

"Почти 500 человек иноагентов, которые, если суммировать их доходы, — это внушительная сумма может быть. Кто-то будет пробовать обойти, но будет массив, который будет так или иначе подчиняться этому закону. По некоторым оценкам, доходы некоторых блогеров-иноагентов уменьшатся до 75%", — отметил Ющенко.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что закон о специальных рублевых счетах для зачисления доходов от творческой деятельности иноагентов может быть принят до конца года.

Уточнения

Зако́н — нормативно-правовой акт, принимаемый законодательным органом государства.



Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.



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