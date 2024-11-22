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Ангела Меркель: Украина и Польша не возражали против транзита российского газа в Германию

1:21
Экономика

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель напомнила, что Украина и Польша не выступали против закупок Германией российского газа, поскольку получали доход от транзита через свои территории, сообщает Der Spiegel.

Ангела Меркель
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ангела Меркель

"Многие важные аспекты сегодня забыты: например, что Украина и Польша принципиально не возражали против нашего импорта российского газа до тех пор, пока он проходит через их территорию и они получают плату за транзит", — заявила Меркель.

Это был её ответ на критику за то, что она якобы не смогла уменьшить зависимость Германии от российского газа.

Она также отметила, что в 2015 году не считала целесообразным полностью разрывать экономические связи с Россией. По словам Меркель, эта позиция была разделена многими странами Европы, и даже введение минимальных санкций против России требовало больших усилий для убеждения партнёров по ЕС.

Кроме того, экс-канцлер заявила, что её несправедливо обвиняют в конфликте на Украине из-за отказа поддержать вступление страны в НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году. Она выразила несогласие с критикой со стороны Владимира Зеленского и подчеркнула, что, по её мнению, нужно было искать мирные пути разрешения конфликтов с Россией.

Уточнения

А́нгела Дороте́я Ме́ркель (нем. Angela Dorothea Merkel МФА: , фамилия при рождении — Ка́снер (нем. Kasner); род. 17 июля 1954, Гамбург, ФРГ) — немецкий государственный и политический деятель, учёная-физхимик, доктор естественных наук.

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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