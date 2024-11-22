ВТБ выявил три мошеннические схемы во время распродаж Black Friday

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк ВТБ раскрыл три распространенные мошеннические схемы, связанные с распродажами, включая "чёрную пятницу", передает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia by Татарасени, CC BY-SA 4.0 Черная пятница

Первый способ обмана — создание фальшивых сайтов известных брендов. Мошенники предлагают товары с нереально большими скидками, а при попытке совершить покупку получают данные банковских карт пользователей.

Вторая схема связана с рассылкой поддельных рекламных предложений и ссылок на якобы выгодные предзаказы. Покупатели, вводя свои данные, рискуют лишиться денег, так как товары либо не доставляются, либо оказываются поддельными.

Третья мошенническая тактика предполагает рассылку в мессенджерах ссылок на скачивание вредоносного приложения, маскирующегося под программу для получения промокодов. После установки такого файла преступники получают доступ к банковским счетам и паролям жертвы.

Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов настоятельно рекомендует использовать только проверенные и официальные сайты. Если данные на сомнительных ресурсах всё-таки введены, важно незамедлительно обратиться в банк для блокировки карт и счетов.

Напомним, ранее в Челябинске пенсионерка стала жертвой мошенников и потеряла 1,7 млн рублей.

Уточнения

Чёрная пятница (англ lang="en">Black Friday) — пятница после Дня благодарения в США. С неё начинается традиционный рождественский сезон распродаж.



Банк "ВТБ" (ПАО) (аббревиатура от Внешний торговый банк) — российский универсальный коммерческий банк c государственным участием.



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