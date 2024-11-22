Правительство России готовит меры по поддержке строительной отрасли

В России готовят меры поддержки для стройотрасли, сообщают "Известия".
Правительство России готовит меры поддержки строительной отрасли из-за увеличения ключевой ставки ЦБ РФ, повышения себестоимости и инфляции.
Среди мер: законодательное право застройщиков на рассрочку, создание ссудо-сберегательных касс, сокращение инвестиционно-строительного цикла.
Эксперты считают, что преодолеть период недостаточного платежеспособного спроса возможно за счет наращивания поддержки строителей и покупателей.
Меры поддержки включают упрощение получения градостроительной документации, снижение барьеров для запуска новых проектов.
Государство может помочь с диверсификацией девелоперского бизнеса и запуском программ поддержки многофункциональных проектов.
Важными мерами являются субсидирование проектного финансирования жилых комплексов с социальными объектами и снижение платы за смену ВРИ для девелоперов.
Дефицит специалистов в строительной сфере может быть сокращен за счет привлечения квалифицированных сотрудников из дальнего зарубежья.
Прави́тельство — высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления и государственной власти, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система государственного управления.
Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.