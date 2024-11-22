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Правительство России готовит меры по поддержке строительной отрасли

1:11
Экономика

В России готовят меры поддержки для стройотрасли, сообщают "Известия".

Стройка в Пресненском районе
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain
Стройка в Пресненском районе

Правительство России готовит меры поддержки строительной отрасли из-за увеличения ключевой ставки ЦБ РФ, повышения себестоимости и инфляции.

Среди мер: законодательное право застройщиков на рассрочку, создание ссудо-сберегательных касс, сокращение инвестиционно-строительного цикла.

Эксперты считают, что преодолеть период недостаточного платежеспособного спроса возможно за счет наращивания поддержки строителей и покупателей.

Меры поддержки включают упрощение получения градостроительной документации, снижение барьеров для запуска новых проектов.

Государство может помочь с диверсификацией девелоперского бизнеса и запуском программ поддержки многофункциональных проектов.

Важными мерами являются субсидирование проектного финансирования жилых комплексов с социальными объектами и снижение платы за смену ВРИ для девелоперов.

Дефицит специалистов в строительной сфере может быть сокращен за счет привлечения квалифицированных сотрудников из дальнего зарубежья.

Уточнения

Прави́тельство — высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления и государственной власти, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система государственного управления.
 

Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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