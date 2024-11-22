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Стало известно, почему выросли цены на молоко в России

1:03
Экономика

С начала года стоимость молока в Тюменской области увеличилась на 16–22,8%, пишет nashgorod.ru.

Молоко
Фото: PxHere is licensed under CC0
Молоко

По данным Росстата, средняя цена литра пастеризованного молока сейчас составляет 84,95 рубля, а стерилизованного — более 112 рублей.

Участники рынка молочной продукции связывают рост цен на молоко с сезонным сокращением количества сырья, включая молочные жиры.

Эксперты Ирбитского молочного завода также отмечают влияние повышенного спроса со стороны потребителей, который связан с увеличением их доходов.

В холдинге "Арсиб" озвучивают аналогичную причину подорожания молочных продуктов: увеличение доходов населения и, как следствие, повышение потребления молока.

Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области выделяет ещё одну причину роста цен — увеличение стоимости затрат на производство, переработку, упаковку и транспортную логистику.

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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