Стало известно, почему выросли цены на молоко в России

С начала года стоимость молока в Тюменской области увеличилась на 16–22,8%, пишет nashgorod.ru.
По данным Росстата, средняя цена литра пастеризованного молока сейчас составляет 84,95 рубля, а стерилизованного — более 112 рублей.
Участники рынка молочной продукции связывают рост цен на молоко с сезонным сокращением количества сырья, включая молочные жиры.
Эксперты Ирбитского молочного завода также отмечают влияние повышенного спроса со стороны потребителей, который связан с увеличением их доходов.
В холдинге "Арсиб" озвучивают аналогичную причину подорожания молочных продуктов: увеличение доходов населения и, как следствие, повышение потребления молока.
Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области выделяет ещё одну причину роста цен — увеличение стоимости затрат на производство, переработку, упаковку и транспортную логистику.
Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.