В России могут внедрить универсальный QR-код при оплате товаров, работ или услуг

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Универсальный QR-код способствует сокращению затрат как для торгово-сервисных компаний, так и для банков.

Фото: www.flickr.com by Web Summit, CC BY 2.0

Клиенты могут получать доступ к новому сервису после того, как кредитные организации организуют информационное взаимодействие с Национальной системой платежных карт.

Законопроект, касающийся этого вопроса, внесен в Госдуму 20 ноября группой депутатов и сенаторов, сообщает "Парламентская газета".

Кроме универсального QR-кода, Центральный банк также планирует рассмотреть целесообразность внедрения технологии оплаты товаров и услуг с использованием уникального QR-кода (customer-presented QR) для инициализации платежей через торгово-сервисные предприятия.

Эти инициативы упоминаются в документах, опубликованных на сайте регулятора, касающихся Основных направлений развития финансовых технологий на период 2025—2027 годов.

Уточнения

QR-код (англ. Quick Response code — «код быстрого отклика»; сокр. QR code) — тип матричных штриховых кодов. QR-код использует четыре стандартизированных режима кодирования (числовой, буквенно-цифровой, двоичный и кандзи) для эффективного хранения данных; могут также использоваться расширения.





Сенатор — член верхней палаты законодательного органа, высшего (одного из высших) законодательного органа в ряде государств мира.



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