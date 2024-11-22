В России могут внедрить универсальный QR-код при оплате товаров, работ или услуг

Универсальный QR-код способствует сокращению затрат как для торгово-сервисных компаний, так и для банков.
Клиенты могут получать доступ к новому сервису после того, как кредитные организации организуют информационное взаимодействие с Национальной системой платежных карт.
Законопроект, касающийся этого вопроса, внесен в Госдуму 20 ноября группой депутатов и сенаторов, сообщает "Парламентская газета".
Кроме универсального QR-кода, Центральный банк также планирует рассмотреть целесообразность внедрения технологии оплаты товаров и услуг с использованием уникального QR-кода (customer-presented QR) для инициализации платежей через торгово-сервисные предприятия.
Эти инициативы упоминаются в документах, опубликованных на сайте регулятора, касающихся Основных направлений развития финансовых технологий на период 2025—2027 годов.
QR-код (англ. Quick Response code — «код быстрого отклика»; сокр. QR code) — тип матричных штриховых кодов. QR-код использует четыре стандартизированных режима кодирования (числовой, буквенно-цифровой, двоичный и кандзи) для эффективного хранения данных; могут также использоваться расширения.
Сенатор — член верхней палаты законодательного органа, высшего (одного из высших) законодательного органа в ряде государств мира.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.