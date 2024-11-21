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Европа будет и дальше покупать наш газ от безысходности, уверен эксперт

1:16
Экономика

Европа из-за безысходности будет покупать и дальше российский газ. Таким мнением поделился с NewsInfo.Ru исполнительный вице-президент НьюТек Сервисез, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель.

Европа будет и дальше покупать наш газ от безысходности, уверен эксперт
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, CC BY-SA 4.0

"Европа оказалась в сложной ситуации из-за нехватки газа. Американские поставки ограничены объемом около 75 миллиардов кубометров, Катар направляет на европейский рынок лишь четверть своих объемов, а Австралия предпочитает торговать на премиальном рынке в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Европа обратилась к российскому газу не из-за отсутствия выбора", — заявил Бессель.

Он добавил, что по трубам газ поставляют в ЕС только через украинскую систему, но контракт на транзит через Украину в декабре этого года закончится.

"Евросоюз продолжает покупать российский сжиженный природный газ (СПГ). Это выгодно для нашей страны, поскольку доходы от поставок идут в бюджет через налоговые поступления "НОВАТЭК", — отметил эксперт.

Бессель добавил, что потребление газа в Европе находится на уровне, достаточном лишь для минимального прохождения зимнего сезона.

Уточнения

Газ или газообра́зное состоя́ние — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами (молекулами, атомами или ионами), а также их большой подвижностью.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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