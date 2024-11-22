Стало известно, на сколько за неделю снизились международные резервы России

На 15 ноября международные резервы России составили 611,6 миллиарда долларов, согласно информации, предоставленной Банком России, сообщает "Интерфакс".
На 8 ноября объем международных резервов составлял 620,8 миллиарда долларов, что означает, что за неделю они снизились на 9,2 миллиарда долларов.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Центрального банка России и правительства страны.
Эти резервы формируются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в Международном валютном фонде и других резервных активов.
Резерв (фр. réserve от лат. reservare — сберегать, сохранять) запас чего-либо на случай надобности.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.