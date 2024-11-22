Стало известно, на сколько за неделю снизились международные резервы России

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

На 15 ноября международные резервы России составили 611,6 миллиарда долларов, согласно информации, предоставленной Банком России, сообщает "Интерфакс".

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM Деньги

На 8 ноября объем международных резервов составлял 620,8 миллиарда долларов, что означает, что за неделю они снизились на 9,2 миллиарда долларов.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Центрального банка России и правительства страны.

Эти резервы формируются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в Международном валютном фонде и других резервных активов.

Уточнения

Резерв (фр. réserve от лат. reservare — сберегать, сохранять) запас чего-либо на случай надобности.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.