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Австрийская Warimpex с продажей актива окончательно покинет российский рынок

0:48
Экономика

Австрийская инвестиционно-строительная компания Warimpex завершила сделку по продаже многофункционального комплекса "Аэропорт-сити", который расположен на Стартовой улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Австрийская Warimpex с продажей актива окончательно покинет российский рынок
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В публикации не раскрываются подробности сделки, такие как сумма и имя покупателя. Уточняется, что новый российский собственник в рамках сделки получит доли в дочерних структурах австрийской компании, а также обязанности по кредитным соглашениям.

В пресс-службе Warimpex также подтвердили, что они не будут раскрывать ни сумму, ни структуру сделки.

Кроме того, в сообщении говорится, что с продажей этого актива Warimpex окончательно покинет российский рынок.

Уточнения

Актив — часть бухгалтерского баланса.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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