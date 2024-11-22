Австрийская Warimpex с продажей актива окончательно покинет российский рынок

Австрийская инвестиционно-строительная компания Warimpex завершила сделку по продаже многофункционального комплекса "Аэропорт-сити", который расположен на Стартовой улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
В публикации не раскрываются подробности сделки, такие как сумма и имя покупателя. Уточняется, что новый российский собственник в рамках сделки получит доли в дочерних структурах австрийской компании, а также обязанности по кредитным соглашениям.
В пресс-службе Warimpex также подтвердили, что они не будут раскрывать ни сумму, ни структуру сделки.
Кроме того, в сообщении говорится, что с продажей этого актива Warimpex окончательно покинет российский рынок.
Актив — часть бухгалтерского баланса.
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