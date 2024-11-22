Бортпроводники авиакомпании Alaska Airlines объявили о забастовке

Забастовка бортпроводников авиакомпании Alaska Airlines в США вызвана многолетним недовольством зарплат, сообщает Reuters.
По словам одной из бортпроводниц авиакомпании Alaska Airlines, за 10-часовую работу она недополучает — платят только за половину этого времени, т. е. оплата только за часы полета. 35-летняя Ребекка Оуэнс говорит, что без дохода её мужа семья не смогла бы обеспечить себе даже базовые потребности.
Еще в августе 68% бортпроводников требовали начинать отсчёт времени для оплаты труда, когда пассажиры садятся в самолёт, а не когда самолёт начинает выруливать на взлётно-посадочную полосу.
Alaska Airlines (Аляска Эйрлайнс; NYSE: ALK) — магистральная авиакомпания Соединённых Штатов Америки со штаб-квартирой в Ситэке, пригороде Сиэтла (штат Вашингтон), США.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.