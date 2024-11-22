Удар по амбициям Европы — шведская компания Northvolt по выпуску аккумуляторов объявила о банкротстве

Производитель аккумуляторов в Европе Northvolt объявил о банкротстве, сообщает Reuters.
За компанией числятся долги на 5,8 млрд долларов. За несколько месяцев Northvolt превратилась из лучшего в Европе производителя аккумуляторов для электромобилей в компанию, которая борется за то, чтобы остаться на плаву.
Расходы из-за производственных проблем, потеря клиентов и недостаточное финансирование — это то, что ослабило компанию. К тому же конкуренция со стороны Китая, на долю которого приходится 85% мирового производства аккумуляторных батарей, остаётся жёсткой.
Производство аккумуляторных батарей для электромобилей осуществляется в Шеллефтео на севере Швеции.
Стало известно, что производитель грузовиков Scania, акционер и крупнейший клиент Northvolt, поддержит финансово компанию.
Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.