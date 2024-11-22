Удар по амбициям Европы — шведская компания Northvolt по выпуску аккумуляторов объявила о банкротстве

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Производитель аккумуляторов в Европе Northvolt объявил о банкротстве, сообщает Reuters.

Фото: commons.wikimedia.org by Yo-Co-Man, CC BY-SA 4.0

За компанией числятся долги на 5,8 млрд долларов. За несколько месяцев Northvolt превратилась из лучшего в Европе производителя аккумуляторов для электромобилей в компанию, которая борется за то, чтобы остаться на плаву.

Расходы из-за производственных проблем, потеря клиентов и недостаточное финансирование — это то, что ослабило компанию. К тому же конкуренция со стороны Китая, на долю которого приходится 85% мирового производства аккумуляторных батарей, остаётся жёсткой.

Производство аккумуляторных батарей для электромобилей осуществляется в Шеллефтео на севере Швеции.

Стало известно, что производитель грузовиков Scania, акционер и крупнейший клиент Northvolt, поддержит финансово компанию.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).



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