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Молдавские фермеры продолжают поставлять яблоки на российский рынок

1:23
Экономика

Молдавский министр Думитру Алайба заявил, что экспорт яблок в Евросоюз за первые десять месяцев 2023 года составил 228 миллионов лей, сообщает EADaily.

Молдавские фермеры продолжают поставлять яблоки на российский рынок
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 3.0

Однако экономический аналитик Владимир Головатюк отметил, что экспорт в ЕС за тот же период составил 12,9 миллиона долларов, что в три раза меньше, чем в СНГ за шесть месяцев. 

Головатюк утверждает, что европейский рынок для молдавских товаров на 90% состоит из рынка Румынии. 

В первом полугодии 2024 года экспорт яблок в ЕС составил 19% от общего экспорта, а в СНГ — 73%, в том числе в Россию — почти 69%. 

За шесть месяцев было продано 17 тысяч тонн яблок в ЕС и 65 тысяч тонн в СНГ. 

По словам Владимира Головатюка, задолженность государственного бюджета по субсидиям молдавским фермерам за 2023 год составляет от 450 до 600 миллионов леев. Правительство добавило сельскому хозяйству всего пять миллионов леев в ходе ректификации бюджета. Фермеры призвали осознать кризисную ситуацию в отрасли и сделать выводы. 

 

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

Фермер (англ. farmer) — предприниматель, владеющий землёй или арендующий её, и занимающийся на ней сельским хозяйством.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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