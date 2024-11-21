Молдавские фермеры продолжают поставлять яблоки на российский рынок

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Молдавский министр Думитру Алайба заявил, что экспорт яблок в Евросоюз за первые десять месяцев 2023 года составил 228 миллионов лей, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 3.0

Однако экономический аналитик Владимир Головатюк отметил, что экспорт в ЕС за тот же период составил 12,9 миллиона долларов, что в три раза меньше, чем в СНГ за шесть месяцев.

Головатюк утверждает, что европейский рынок для молдавских товаров на 90% состоит из рынка Румынии.

В первом полугодии 2024 года экспорт яблок в ЕС составил 19% от общего экспорта, а в СНГ — 73%, в том числе в Россию — почти 69%.

За шесть месяцев было продано 17 тысяч тонн яблок в ЕС и 65 тысяч тонн в СНГ.

По словам Владимира Головатюка, задолженность государственного бюджета по субсидиям молдавским фермерам за 2023 год составляет от 450 до 600 миллионов леев. Правительство добавило сельскому хозяйству всего пять миллионов леев в ходе ректификации бюджета. Фермеры призвали осознать кризисную ситуацию в отрасли и сделать выводы.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.





Фермер (англ. farmer) — предприниматель, владеющий землёй или арендующий её, и занимающийся на ней сельским хозяйством.



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