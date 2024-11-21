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Доля Европы в мировой экономике ежегодно падает и может дойти до отметки в 12%

1:55
Экономика

Европейский союз будет вынужден ответить на возможные торговые барьеры со стороны США, заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

Доля Европы в мировой экономике ежегодно падает и может дойти до отметки в 12%
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

"[Избранный президент США] Трамп очень сфокусирован на торговом балансе, и об этом мы должны начать [с ним] диалог. Если мы можем предложить США что-то положительное, чтобы избежать появления торговых барьеров, это было бы лучше всего. Если это не получится, то, конечно же, Европа должна будет дать свой ответ, мы не можем лишь подставить другую щеку", — сказал он по прибытии на встречу министров торговли стран — членов ЕС.

Такое заявление прозвучало на фоне опасений, что новая администрация США может ввести пошлины на европейские товары для улучшения торгового баланса, который, по мнению Трампа, слишком сильно склонён в пользу ЕС.

Лёкке Расмуссен отметил, что Трамп не хочет конфликта с Европой, а лишь стремится исправить, как он считает, несправедливый дисбаланс. Министр выразил надежду на предотвращение торговых ограничений путём увеличения закупок у США, в частности сжиженного природного газа и вооружений.

Глава датского МИД подчеркнул, что Европа сталкивается с вызовами, выходящими за рамки торговых вопросов. Доля Европы в мировой экономике стремительно сокращается: если поколение назад она составляла 30%, то сейчас — всего 16%, а через 20 лет может упасть до 12%.

"Мы становимся все меньше и меньше по сравнению с растущими экономиками во всем мире. Мы разделяем ценности с американцами, поэтому мы должны торговать друг с другом и пытаться сохранить ту роль, что Европа и США играли в мире со времен Второй мировой войны", — сказал министр.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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