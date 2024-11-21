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В Китае нашли залежи золота стоимостью $82,8 млрд

1:42
Экономика

В китайской провинции Хунань геологи обнаружили крупное месторождение золота. По предварительным оценкам, стоимость запасов, найденных более чем в 40 золотых жилах, составляет $82,8 млрд, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на геологическое управление региона.

В Китае нашли залежи золота стоимостью ,8 млрд
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

"После многих лет напряженной работы Хунаньский институт <…> обнаружил более 40 золотых жил в пластах на глубине более 2000 м под землёй. На месторождении выявили породы с содержанием золота до 138 грамм на тонну, и в общей сложности в основной зоне поисков было обнаружено 300,2 т запасов золота", — говорится в заявлении.

Эксперты предполагают, что на глубинах более 3000 метров может находиться еще около 1000 тонн золота.

Для подтверждения этих данных геологи пробурили скважины общей длиной 150 километров, применяя современные методы, включая трехмерное моделирование, электромагнитное исследование и другие передовые технологии.

Китай, крупнейший мировой производитель золота, сосредотачивает основные запасы в провинциях Шаньдун, Хунань и Юньнань. Добыча активно поддерживается как государственными, так и частными компаниями, а технологии переработки постоянно совершенствуются.

Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2023 году Китай сохранил лидерство в продаже золотых украшений. Масса проданных изделий достигла 630 тонн, что на 10% больше, чем в предыдущем году.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.
 

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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