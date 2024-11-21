Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пирог на скорую руку: вкус пиццы без лишних хлопот
Опасность дешевых адаптеров: что грозит вашему авто и гаджету
Как прекратить драки между питомцами без стресса
Как правильно выбирать шампунь для волос
Что делать с липким снегом и ледяным дождем
Киркоров поделился впечатлениями от знакомства с блогером Владом Бумагой
4 грубейших ошибки при выполнении выпадов со штангой
Как оптимально использовать пространство маленькой кухни
6 простых способов разморозить замерзшую в бачке автомобиля омывайку

В Госдуму внесут законопроект о переводе работающих матерей на удалённый режим

1:31
Экономика

Инициатива о переводе матерей с детьми до трех лет на удаленный формат работы может быть реализована, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом сообщает "Газета.Ru".

В Госдуму внесут законопроект о переводе работающих матерей на удалённый режим
Фото: flickr.com by Intel Free Press, CC BY-SA 2.0

По словам депутата, данное предложение вызывает множество вопросов.

"Если женщина, например, работает на конвейере — ее должны перевести на легкий труд, но что будет являться легким трудом на какой-нибудь фабрике, на заводе? Во многих отраслях и в большей степени именно в отраслях производства перевод просто невозможен", — подчеркнула Бессараб.

Она также отметила, что невозможно перевести на удалённый формат работников транспортной сферы или, например, сотрудников "Почты России". По её словам, доля офисных работников, которых реально перевести на удалёнку, невелика в масштабах страны. Тем не менее, Бессараб отметила, что при возможности реализации такой нормы она не будет избыточной.

Ранее активисты движения "Ветераны России" предложили перевести работающих матерей на удалённую работу в целях стимулирования рождаемости. Инициативу направили в Госдуму, Совет Федерации и Администрацию Президента.

Однако не все восприняли предложение положительно. Некоторые депутаты сравнили его с мерами, характерными для политики Гитлера и запрещённых в России организаций, таких как талибы.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.

Рабо́та — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секрет вкусного яблочного пирога: попробуйте старый добрый рецепт
Еда и рецепты
Секрет вкусного яблочного пирога: попробуйте старый добрый рецепт Аудио 
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Шоу-бизнес
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана Аудио 
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Последние материалы
Как прекратить драки между питомцами без стресса
Как правильно выбирать шампунь для волос
Что делать с липким снегом и ледяным дождем
Киркоров поделился впечатлениями от знакомства с блогером Владом Бумагой
4 грубейших ошибки при выполнении выпадов со штангой
Как оптимально использовать пространство маленькой кухни
Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия
6 простых способов разморозить замерзшую в бачке автомобиля омывайку
Была и будет — санкции не остановят торговлю России с другими странами
Путин: Россия применила новейшую систему "Орешник" по объекту ОПК Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.