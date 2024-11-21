В Госдуму внесут законопроект о переводе работающих матерей на удалённый режим

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инициатива о переводе матерей с детьми до трех лет на удаленный формат работы может быть реализована, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Фото: flickr.com by Intel Free Press, CC BY-SA 2.0

По словам депутата, данное предложение вызывает множество вопросов.

"Если женщина, например, работает на конвейере — ее должны перевести на легкий труд, но что будет являться легким трудом на какой-нибудь фабрике, на заводе? Во многих отраслях и в большей степени именно в отраслях производства перевод просто невозможен", — подчеркнула Бессараб.

Она также отметила, что невозможно перевести на удалённый формат работников транспортной сферы или, например, сотрудников "Почты России". По её словам, доля офисных работников, которых реально перевести на удалёнку, невелика в масштабах страны. Тем не менее, Бессараб отметила, что при возможности реализации такой нормы она не будет избыточной.

Ранее активисты движения "Ветераны России" предложили перевести работающих матерей на удалённую работу в целях стимулирования рождаемости. Инициативу направили в Госдуму, Совет Федерации и Администрацию Президента.

Однако не все восприняли предложение положительно. Некоторые депутаты сравнили его с мерами, характерными для политики Гитлера и запрещённых в России организаций, таких как талибы.

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