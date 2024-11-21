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Была и будет — санкции не остановят торговлю России с другими странами

1:45
Экономика

Санкции западных стран не смогут ограничить внешнюю торговлю России, заявил министр финансов Антон Силуанов 21 ноября. По его словам, торговый оборот страны продолжает расти и стабилизироваться, сообщают "Известия".

Была и будет — санкции не остановят торговлю России с другими странами
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, PDM

"Никакие ограничения, которые вводятся, не будут приводить к ограничению внешней торговли", — отметил Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, все ограничения со стороны западных стран в первую очередь бьют по ним же. Он также подчеркнул, что в 2024 году экономика России покажет рост на уровне 4%, тогда как западные страны смогут достичь лишь 0,1% роста в лучшем случае.

Министр добавил, что Россия активно развивает альтернативные механизмы расчетов в рамках сотрудничества с БРИКС. Вопрос модернизации финансовой инфраструктуры обсуждался на саммите организации, прошедшем в Казани.

Экспертное мнение также подтверждает, что изоляция России невозможна. Доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил , что США не удалось оторвать Россию от глобальной торговой системы. Эту точку зрения поддерживает и Bloomberg, отметивший провал западных попыток изолировать РФ на международной арене.

Еще в октябре министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что итоги казанского саммита БРИКС продемонстрировали несостоятельность политики Запада. По его словам, страны Глобального Юга и Востока понимают, что сильная Россия — ключевой элемент справедливого многополярного мира.

Уточнения

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.
 

Анто́н Ге́рманович Силуа́нов (род. 12 апреля 1963, Москва, СССР) — российский государственный деятель, экономист.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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