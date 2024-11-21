Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один салат — и никакой тяжести: легкость и вкус в одной тарелке
Лучшее упражнение для сильных ног и упругих ягодиц
Эксперт рассказал, как виртуальная реальность влияет на сферу туризма
Опасные позы в автомобиле, которые могут привести к травмам
Как избавиться от колорадского жука без химии
Почему красная икра требует умеренности на новогоднем столе
Почему не стоит бояться мыть голову каждый день
За военные преступления в Газе: МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта
Перекопка огорода — главная ошибка дачников, которая портит урожай

Сербия нацелена на рост аграрного товарооборота с Россией

1:53
Экономика

Россия и Сербия договорились о создании совместного предприятия в сфере селекции семян, сообщает "Агроэксперт". Эти планы обсуждались на заседании межправительственного комитета двух стран по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Сербия нацелена на рост аграрного товарооборота с Россией
Фото: commons.wikimedia.org by Superanton, PDM

Один из протоколов заседания охватывает ключевые направления сотрудничества: энергетику, промышленность, транспорт, инфраструктуру, технологии, здравоохранение и другие сферы. Особое внимание уделено сельскому хозяйству — здесь планируется совместная работа над селекцией гибридных семян подсолнечника и кукурузы.

Кроме того, Сербия стремится нарастить товарооборот с Россией в аграрной сфере. По словам сербского министра международного экономического сотрудничества Ненада Поповича, российский рынок имеет стратегическое значение для сербских производителей сельскохозяйственной продукции.

"Производители аграрной продукции Сербии считают рынок России одним из важнейших. И мы надеемся, что в ближайший период мы увеличим наш товарооборот сельскохозяйственной продукцией", — отметил министр.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников подчеркнул, что сотрудничество между странами строится на долгосрочных дружеских отношениях и взаимном доверии, что открывает широкие перспективы для дальнейшего развития.

Экономическое взаимодействие между Россией и Сербией включает экспорт топлива и энергии из России, а также импорт одежды, обуви, продуктов питания, химической продукции, оборудования и транспорта. Россия занимает третье место по объему инвестиций в экономику Сербии, тогда как сербские инвестиции направлены преимущественно на переработку и недвижимость.

Уточнения

Се́рбия (серб. Ср̀бија / Srbija [sř̩bija], ), официально — Респу́блика Се́рбия (серб. Репу̀блика Ср̀бија / Republika Srbija [repǔblika sř̩bija], ) — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.
 

Се́льское хозя́йство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Шоу-бизнес
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана Аудио 
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
Военные новости
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS Аудио 
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Шоу-бизнес
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы Аудио 
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Карающие лучи РС-26 Рубеж? Что шесть раз таинственно ударило по Южмашу в Днепропетровске Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Последние материалы
Почему не стоит бояться мыть голову каждый день
За военные преступления в Газе: МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта
Перекопка огорода — главная ошибка дачников, которая портит урожай
Самые медленные автомобили 2024 года: рейтинг разгона и торможения
Современные технологии раскрыли загадки древних летающих рептилий
Зачем замораживать грунт перед посадкой
Дискомфорт во время еды: что мешает вашей кошке есть из миски
Эти 4 правила помогут вам добиться значительного прироста мышечной массы
Молдавские фермеры продолжают поставлять яблоки на российский рынок
ВС России сменили тактику в зоне СВО из-за ударов Storm Shadow и ATACMS
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.