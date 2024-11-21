Сербия нацелена на рост аграрного товарооборота с Россией

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и Сербия договорились о создании совместного предприятия в сфере селекции семян, сообщает "Агроэксперт". Эти планы обсуждались на заседании межправительственного комитета двух стран по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Фото: commons.wikimedia.org by Superanton, PDM

Один из протоколов заседания охватывает ключевые направления сотрудничества: энергетику, промышленность, транспорт, инфраструктуру, технологии, здравоохранение и другие сферы. Особое внимание уделено сельскому хозяйству — здесь планируется совместная работа над селекцией гибридных семян подсолнечника и кукурузы.

Кроме того, Сербия стремится нарастить товарооборот с Россией в аграрной сфере. По словам сербского министра международного экономического сотрудничества Ненада Поповича, российский рынок имеет стратегическое значение для сербских производителей сельскохозяйственной продукции.

"Производители аграрной продукции Сербии считают рынок России одним из важнейших. И мы надеемся, что в ближайший период мы увеличим наш товарооборот сельскохозяйственной продукцией", — отметил министр.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников подчеркнул, что сотрудничество между странами строится на долгосрочных дружеских отношениях и взаимном доверии, что открывает широкие перспективы для дальнейшего развития.

Экономическое взаимодействие между Россией и Сербией включает экспорт топлива и энергии из России, а также импорт одежды, обуви, продуктов питания, химической продукции, оборудования и транспорта. Россия занимает третье место по объему инвестиций в экономику Сербии, тогда как сербские инвестиции направлены преимущественно на переработку и недвижимость.

Уточнения

Се́рбия (серб. Ср̀бија / Srbija [sř̩bija], ), официально — Респу́блика Се́рбия (серб. Репу̀блика Ср̀бија / Republika Srbija [repǔblika sř̩bija], ) — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.





Се́льское хозя́йство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности.



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