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Строгие регламенты ЕАЭС для хладагентов вызвали обеспокоенность бизнеса

1:23
Экономика

Порядок ввоза хладагентов для систем кондиционирования и холодильного оборудования на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оказывается более строгим, чем международные стандарты, заявляют в Министерстве экономического развития РФ. Ведомство предлагает странам-участницам ЕАЭС повторно рассмотреть формулировки действующих регламентов, сообщает РБК.

Строгие регламенты ЕАЭС для хладагентов вызвали обеспокоенность бизнеса
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно письму замминистра экономического развития Владимира Ильичева, направленному в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), Минэкономразвития призывает организовать консультации по вопросам разрешительного порядка ввоза озоноразрушающих веществ.

В письме указывается, что в Минпромторг начали поступать запросы от международных компаний и индивидуальных предпринимателей, обеспокоенных изменениями, внесёнными Минприроды в правила ввоза озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей такие компоненты.

Представитель Минэкономразвития подтвердил отправку обращения. В свою очередь, представитель Минпромторга сообщил, что 18 ноября рабочая группа по нетарифному регулированию во внешней торговле уже обсуждала данный вопрос. Было принято решение о необходимости передачи его на рассмотрение в ЕЭК.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

Хладаге́нт  — рабочее вещество (может являться жидкостью, газом и даже быть в твердом агрегатном состоянии) холодильной машины, которое при кипении (испарении, плавлении или даже сублимации) отнимает теплоту от охлаждаемого объекта и затем после сжатия передаёт её охлаждающей среде за счёт конденсации или иному фазовому переходу (воде, воздуху и т. п.).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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