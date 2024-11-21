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Транснефть планирует помочь Сербии в строительстве нефтепровода-ответвления от Дружбы через Венгрию

1:05
Экономика

"Транснефть" готова оказать поддержку Сербии в реализации проекта строительства нефтепровода, который пройдет через Венгрию и соединится с трубопроводной системой "Дружба".

Транснефть планирует помочь Сербии в строительстве нефтепровода-ответвления от Дружбы через Венгрию
Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, CC BY-SA 3.0

Этот новый трубопровод позволит Сербии диверсифицировать свои поставки нефти, увеличив объемы сырья для внутренних нужд страны. Ожидается, что длина нового трубопровода составит около 300 километров.

В ходе заседания межправительственного комитета по вопросам торговли и экономического сотрудничества между Россией и Сербией вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда сообщил журналистам о готовности российской стороны принять активное участие в строительстве данного нефтепровода.

Он отметил, что сербская компания "АО Транснафта" из Панчево намерена расширить маршруты поставок нефти, поскольку в настоящее время Сербия зависит от единственного нефтепровода, который проходит через Хорватию.

Новый проект позволит значительно улучшить ситуацию с поставками и обеспечением нефтью в стране.

Уточнения

Нефтепрово́д — инженерно-техническое сооружение трубопроводного транспорта, предназначенное для транспортировки нефти потребителю. Различают магистральные и промысловые нефтепроводы.
 

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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